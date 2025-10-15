Cantù torna la Fiera del Crocifisso | mostra zootecnica giochi e tradizione per tutta la città

Domenica 19 ottobre Cantù celebra la sua Fiera del Crocifisso, giunta alla 122ª edizione, una delle manifestazioni più radicate e sentite della città. L’evento, organizzato da Pro Loco Per Cantù e Comune di Cantù con il sostegno di Regione Lombardia e BCC Cantù, si aprirà alle 9.30 in piazzale. 🔗 Leggi su Quicomo.it