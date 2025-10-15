Cantù torna la Fiera del Crocifisso | mostra zootecnica giochi e tradizione per tutta la città
Domenica 19 ottobre Cantù celebra la sua Fiera del Crocifisso, giunta alla 122ª edizione, una delle manifestazioni più radicate e sentite della città. L’evento, organizzato da Pro Loco Per Cantù e Comune di Cantù con il sostegno di Regione Lombardia e BCC Cantù, si aprirà alle 9.30 in piazzale. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Approfondisci con queste news
Fratelli di Crozza torna #PapaLeone: questa volta prova a fermare i conflitti… cantando! - facebook.com Vai su Facebook
La Fiera del Crocifisso compie 122 anni - CANTÙ (Como) Domenica torna per il 122° anno la Fiera del Crocifisso, appuntamento tra i più attesi e sentiti dalla ... Si legge su msn.com
Cantù in festa: torna la 122ª fiera del crocifisso con la tradizionale mostra zootecnica - La città di Cantù si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più sentiti e attesi dell'anno: la Fiera del Crocifisso, che ... Segnala valtellinanews.it