Cantieristica navale due giorni di mobilitazione | manifestazione della Fiom Cgil in piazza Unione Europea

Messinatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giorni di mobilitazione per il rilancio della cantieristica navale messinese. Giovedì 16 e venerdì 17 ottobre la Fiom Cgil di Messina scenderà in campo con assemblee, incontri e una manifestazione pubblica per richiamare l’attenzione delle istituzioni sul futuro di un comparto strategico per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

