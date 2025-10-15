Cannabis light maxi sequestro da 250 chili a Forlì

Forlì 15 ottobre 2025 - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Forlì Cesena, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio, hanno sequestrato oltre 250 chili di infiorescenze e suoi derivati, in un ' cannabis shop' di Forlì. L’operazione trae origine da una serie di accertamenti volti a verificare il rispetto delle disposizioni introdotte dal nuovo decreto sicurezza, entrato in vigore dall’aprle di quest’anno, che ha inasprito le sanzioni relative alla commercializzazione di prodotti contenenti derivati della canapa non destinati a usi industriali o tecnici consentiti. La nuova normativa, infatti, oltre a punire penalmente chiunque produca, lavori e commerci i fiori di canapa, colpisce anche la semplice detenzione delle infiorescenze, indipendentemente dal loro contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), e possono vendere e detenere unicamente i prodotti non colpiti dal divieto, come fertilizzanti e semi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

