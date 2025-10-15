Cani in carcere e nelle scuole | Progetti per educare all’empatia e al rispetto degli animali

Promuovere la relazione uomo-animale come strumento di crescita personale e sociale. È questo l’obiettivo dei due nuovi progetti presentati dal Comune di Viterbo insieme a Enpa, che coinvolgeranno da un lato i detenuti della casa circondariale “Nicandro Izzo” e dall’altro i bambini delle scuole. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

