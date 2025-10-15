Cani in carcere e nelle scuole | Progetti per educare all’empatia e al rispetto degli animali

Viterbotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Promuovere la relazione uomo-animale come strumento di crescita personale e sociale. È questo l’obiettivo dei due nuovi progetti presentati dal Comune di Viterbo insieme a Enpa, che coinvolgeranno da un lato i detenuti della casa circondariale “Nicandro Izzo” e dall’altro i bambini delle scuole. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

PROGETTI DI EDUCAZIONE AL SONNO PER LE SCUOLE, FONDI PER TUTELA AMBIENTALE, FAUNISTICA E PER LE CARCERI - Domanda: ci sono dati e progetti europei sui disturbi del sonno degli adolescenti dovuti a utilizzo eccessivo di device e di Internet? Lo riporta affaritaliani.it

Cani mascotte in carcere per portare sollievo alle persone detenute - «Quando sei di malumore o hai dei pensieri tristi, perché comunque il carcere non è un bel posto, anche l’abbraccio con un cane aiuta a sentirsi meglio». Da laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Cani Carcere Scuole Progetti