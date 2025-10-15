Cane cade in un crepaccio a 1.800 metri | salvato dai vigili del fuoco a Peglio

Pomeriggio di interventi in alta quota per i vigili del fuoco del comando di Como, chiamati a Peglio per la segnalazione di un cane precipitato in un crepaccio a circa 1.800 metri di altitudine.L’avvicinamento in zona imperviaGli specialisti del soccorso alpino fluviale (Saf), insieme ai colleghi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

