Cancro Colorettale a Villa Ferrari un confronto multidisciplinare su risultati e prospettive di cura
“Up to Date: Cancro Colorettale – Discutiamo sui Risultati” è il titolo del convegno in programma sabato 18 ottobre a Ceprano, presso la location di Villa Ferrari. L’evento, con inizio alle ore 8.30, è a partecipazione gratuita e rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
