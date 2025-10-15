Cancro Colorettale a Villa Ferrari un confronto multidisciplinare su risultati e prospettive di cura

"Up to Date: Cancro Colorettale – Discutiamo sui Risultati" è il titolo del convegno in programma sabato 18 ottobre a Ceprano, presso la location di Villa Ferrari. L'evento, con inizio alle ore 8.30, è a partecipazione gratuita e rappresenta un'importante occasione di aggiornamento e confronto.

