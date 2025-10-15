Campus Fiamme Gialle gli studenti di Chiavenna in visita alla Teca Falcone

Sabaudia, 15 ottobre 2025 – Prosegue il Campus Fiamme Gialle per gli studenti del “Crotto Caurga” di Chiavenna (SO), ospiti a Sabaudia fino a sabato 18 ottobre presso la casa dei canoisti e dei canottieri gialloverdi. Dopo l’arrivo nel pomeriggio di lunedì, sono stati accolti dal Comandante del III Nucleo Atleti, Magg. Danilo Cassoni che ha illustrato le attività della settimana e ha proposto loro di partecipare a un vero e proprio esperimento sociale, divenuto negli anni una consuetudine per gli ospiti del Campus di Sabaudia: per tutto il soggiorno, durante le attività giornaliere gli studenti abbandoneranno volontariamente il proprio cellulare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it