Campobasso aggredisce un’anziana per strapparle la collana | arrestato 35enne
Arrestato a Campobasso un 35enne accusato di rapina e furto aggravato: colpiva anziani e negozi. Operazione della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Scopri altri approfondimenti
CAMPOBASSO. Molesta con apprezzamenti sessuali una ragazzina, poi aggredisce il nonno: indagato 50enne Obbligo di presentazione in un ufficio di polizia: questa la misura cautelare emessa dal giudice di Tribunale di #Campobasso nei confronti di un 50 - facebook.com Vai su Facebook
Campobasso, aggredisce un’anziana per strapparle la collana: arrestato 35enne - Arrestato a Campobasso un 35enne accusato di rapina e furto aggravato: colpiva anziani e negozi. Da virgilio.it