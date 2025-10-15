Campobasso aggredisce un’anziana per strapparle la collana | arrestato 35enne

15 ott 2025

Arrestato a Campobasso un 35enne accusato di rapina e furto aggravato: colpiva anziani e negozi. Operazione della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

