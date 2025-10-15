Campi Flegrei esce fumo da sotto la strada | era stata appena rifatta
Ai Campi Flegrei nella via Antiniana appena rifatta si è aperto un buco dal quale esce fumo. I residenti: "Le istituzioni verifichino cosa sta succedendo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sul sito dell'INGV Osservatorio Vesuviano è stato pubblicato il bollettino settimanale di sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei (6-12 ottobre 2025). https://buff.ly/Gj2UVXH #INGV #osservatoriovesuviano #campiflegrei #sorveglianzavulcanica - facebook.com Vai su Facebook
Campi Flegrei, terremoto oggi: sciame sismico, scossa più forte di magnitudo 2.5 - X Vai su X
Campi Flegrei, esce fumo da sotto la strada: era stata appena rifatta - Si tratta della strada deformata con le "bolle" che si trova a ridosso della Solfatara. Scrive fanpage.it
Campi Flegrei, due scosse lievi nel tardo pomeriggio - 11, un'altra meno di un'ora dopo, alle 18, leggermente più forte, magnitudo 2. Riporta rainews.it
Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 2.0 - 30 di notte nei Campi Flegrei, a una profondità di tre chilometri. Segnala rainews.it