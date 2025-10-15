Campi Flegrei esce fumo da sotto la strada | era stata appena rifatta

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai Campi Flegrei nella via Antiniana appena rifatta si è aperto un buco dal quale esce fumo. I residenti: "Le istituzioni verifichino cosa sta succedendo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

