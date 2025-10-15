Campania Maria Rosaria Boccia si candida alle regionali

Maria Rosaria Boccia sarà candidata alle prossime elezioni regionali in Campania nella lista che sostiene Stefano Bandecchi. L’imprenditrice di Pompei, a Repubblica ha confermato l’intenzione di scendere in campo, spiegando: «Manca solo la firma». La decisione è arrivata dopo un incontro con il sindaco di Terni. Boccia correrà per un seggio nel consiglio regionale all’interno della lista guidata proprio da Bandecchi, candidato presidente per la Regione Campania. Boccia potrebbe incrociare nuovamente Gennaro Sangiuliano, che secondo indiscrezioni sarebbe in lizza per guidare la lista di Fratelli d’Italia alle stesse elezioni del 23 e 24 novembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

