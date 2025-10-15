Campania Maria Rosaria Boccia si candida alle regionali
Maria Rosaria Boccia sarà candidata alle prossime elezioni regionali in Campania nella lista che sostiene Stefano Bandecchi. L’imprenditrice di Pompei, a Repubblica ha confermato l’intenzione di scendere in campo, spiegando: «Manca solo la firma». La decisione è arrivata dopo un incontro con il sindaco di Terni. Boccia correrà per un seggio nel consiglio regionale all’interno della lista guidata proprio da Bandecchi, candidato presidente per la Regione Campania. Boccia potrebbe incrociare nuovamente Gennaro Sangiuliano, che secondo indiscrezioni sarebbe in lizza per guidare la lista di Fratelli d’Italia alle stesse elezioni del 23 e 24 novembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
#airinforma Santa Maria a Vico (CE), linea EBN001 dal 15 ottobre al 15 Dicembre 2025 deviazioni alle percorrenze - per ordinanza comunale nr. 152/25 : clicca qui www.aircampania.it (sezione "avvi - facebook.com Vai su Facebook
Senegalese muore in carcere a Santa Maria Capua Vetere. Disposta l'autopsia https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/09/senegalese-muore-in-carcere-a-santa-maria-capua-vetere-disposta-lautopsia-d83c5fc2-5faa-48be-a7a2-2106af8726e6.html?wt_mc - X Vai su X
Maria Rosaria Boccia dice sì a Bandecchi, sarà candidata in Campania - Così il leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi annuncia la candidatura di ... Lo riporta msn.com
Campania, Boccia pronta a correre con Bandecchi: aria di derby con Sangiuliano - Oggi è il giorno in cui Maria Rosaria Boccia scioglierà le riserve sulla sua candidatura in Campania con la lista di Bandecchi. Come scrive iltempo.it
Sangiuliano contro Boccia? Verso la sfida nelle urne alle Regionali in Campania - Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia potrebbero sfidarsi alle urne alle prossime elezioni. Secondo msn.com