Campania Fico | simbolo lista rappresenta mio percorso

Napoli, 15 ott. (askanews) - Roberto Fico ha presentato a Napoli la sua lista civica 'Roberto Fico Presidente', con cui corre alla carica di Governatore della Regione Campania per il centrosinistra. "Il simbolo rappresenta il mio percorso e il percorso di tanti. Un percorso sia politico, sul territorio e nella nostra Campania, che mi vide candidato nel 2010 come primo laboratorio politico del M5s che più istituzionale". Fico ha presentato i capolista della sua coalizione: a Napoli Giovanni Russo, a Salerno Alfonso Annunziata, a Caserta Virginia Anna Crovella, ad Avellino Maria Laura Amendola e Francesco Fiorillo a Benevento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

