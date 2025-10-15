Campania ancora maltempo | previsti temporali Prorogata allerta meteo fino a domani

Teleclubitalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La perturbazione che sta interessando la Campania continua a intensificarsi e si estende ora a gran parte del territorio regionale. Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, valida dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani, giovedì 15 ottobre. L’avviso amplia e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

campania ancora maltempo previsti temporali prorogata allerta meteo fino a domani

© Teleclubitalia.it - Campania, ancora maltempo: previsti temporali. Prorogata allerta meteo fino a domani

Contenuti che potrebbero interessarti

Maltempo, temporali in rapida estensione in Campania - La perturbazione che sta interessando la Campania è in rapida evoluzione e, da questo pomeriggio, raggiungerà anche i settori della fascia costiera non inclusi nel precedente avviso. Scrive irpinianews.it

campania maltempo previsti temporaliTemporali in rapida estensione in Campania, allerta dalle 18 - Per questo motivo, il Centro Funzionale della Protezione civile della Regione ha tempestivamente emanato una nuova allerta meteo che integra, amplia e proroga quella già in vigore che riguardava le ... Riporta msn.com

campania maltempo previsti temporaliMaltempo, allerta meteo su tutta la fascia costiera della Campania - La Protezione Civile regionale ha emesso oggi un nuovo bollettino di allerta meteo, che estende e proroga l'avviso già ... Si legge su ilvescovado.it

Cerca Video su questo argomento: Campania Maltempo Previsti Temporali