Campania ancora maltempo | previsti temporali Prorogata allerta meteo fino a domani

La perturbazione che sta interessando la Campania continua a intensificarsi e si estende ora a gran parte del territorio regionale. Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, valida dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani, giovedì 15 ottobre. L’avviso amplia e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Campania, ancora maltempo: previsti temporali. Prorogata allerta meteo fino a domani

