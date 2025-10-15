Campania ancora maltempo | previsti temporali Prorogata allerta meteo fino a domani

Teleclubitalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La perturbazione che sta interessando la Campania continua a intensificarsi e si estende ora a gran parte del territorio regionale. Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, valida dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani, giovedì 15 ottobre. L’avviso amplia e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

campania ancora maltempo previsti temporali prorogata allerta meteo fino a domani

© Teleclubitalia.it - Campania, ancora maltempo: previsti temporali. Prorogata allerta meteo fino a domani

Argomenti simili trattati di recente

campania maltempo previsti temporaliMeteo: Campania e Napoli, arriva il ciclone con temporali e pioggia - La tanto annunciata perturbazione è arrivata all’interno del mar Tirreno e ora si appresta a coinvolgere buona parte del ... msn.com scrive

Maltempo, temporali in rapida estensione in Campania - La perturbazione che sta interessando la Campania è in rapida evoluzione e, da questo pomeriggio, raggiungerà anche i settori della fascia costiera non inclusi nel precedente avviso. Secondo irpinianews.it

campania maltempo previsti temporaliMaltempo, allerta arancione in Calabria e Puglia: previsti rovesci di forte intensità - Allerta gialla in Molise, Basilicata, Sicilia e su alcuni settori di Sardegna, Campania, Abruzzo e Lazio. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Campania Maltempo Previsti Temporali