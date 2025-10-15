Campagnola Emilia scoperto deposito di riso straniero spacciato per italiano | 3 tonnellate sequestrate

Oltre 3,5 tonnellate di riso sequestrate dai Carabinieri a Campagnola Emilia per mancanza di tracciabilità e condizioni igieniche carenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

