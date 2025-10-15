Campagna antinfluenzale vaccino anche in farmacia

Al via dal 13 ottobre la campagna antinfluenzale. "Il vaccino? In farmacia, semplice". È questo lo slogan che accompagnerà la campagna vaccinale 2025-2026. Anche quest’autunno, infatti, contro l’influenza scendono in campo le farmacie, presidi territoriali della salute pronti ad aiutare chiunque. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

News recenti che potrebbero piacerti

Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Trentino (VIDEO) https://lavocedelnordest.eu/bozza-automatica/… - X Vai su X

TV33 - La vostra tv in Trentino Alto Adige. . AL VIA DOMANI IN TRENTINO LA CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE Domani parte in Trentino la campagna antinfluenzale dell'Azienda Sanitaria Trentina. Sono 100.000 le dosi acquistate al momento, in - facebook.com Vai su Facebook

Influenza, il vaccino arriva anche in farmacia: tutte le informazioni - Si è aperta ufficialmente lunedì 13 ottobre la campagna vaccinale 2025/26: a Piacenza, ... Come scrive piacenzasera.it

Influenza 2025-2026, al via la campagna vaccinale: quando parte, chi può farla e come prenotarsi - 2026: info su date per Regione, categorie gratuite, dove prenotare e co- Si legge su termometropolitico.it

Vaccino antinfluenzale dal 13 ottobre: dal medico o in farmacia. Gratis per fragili e over 60 - Sono un milione e 100mila le dosi di antinfluenzale disponibili, che potranno aumentare fino a 1,5 milioni. Come scrive bologna.repubblica.it