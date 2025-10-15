Campagna antinfluenzale vaccino anche in farmacia

Ilpiacenza.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via dal 13 ottobre la campagna antinfluenzale. "Il vaccino? In farmacia, semplice". È questo lo slogan che accompagnerà la campagna vaccinale 2025-2026. Anche quest’autunno, infatti, contro l’influenza scendono in campo le farmacie, presidi territoriali della salute pronti ad aiutare chiunque. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

