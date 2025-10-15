Camozzi e la filiera italiana che sostiene l’industria bellica russa

Linkiesta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta, nelle linee di produzione delle munizioni di Russia e Belarus compaiono componenti italiani. Documenti ottenuti dall’organizzazione belarussiana Belpol, e da noi visionati, mostrano che il gruppo bresciano Camozzi fornisce tramite intermediari elementi tecnici impiegati per l’automazione dei processi di caricamento e assemblaggio dei proiettili d’artiglieria e delle testate impiegate dal complesso militare russo. Al centro della rete c’è il Krasnoarmejskij Naucno-Issledovatel’skij Institut Mechanizacii (Kniim), struttura parte della holding statale Rostec, che progetta e fornisce linee automatiche per la preparazione degli esplosivi, il caricamento e l’assemblaggio delle munizioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

camozzi e la filiera italiana che sostiene l8217industria bellica russa

© Linkiesta.it - Camozzi, e la filiera italiana che sostiene l’industria bellica russa

Altre letture consigliate

camozzi filiera italiana sostieneNasce la Filiera Tabacchicola Italiana a tutela del Made in Italy - ROMA (ITALPRESS) – Nasce la “Filiera Tabacchicola Italiana”, una nuova organizzazione che si inserisce nel più ampio progetto di Filiera Italia, il modello di collaborazione tra produzione agricola it ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Camozzi Filiera Italiana Sostiene