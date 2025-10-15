Ancora una volta, nelle linee di produzione delle munizioni di Russia e Belarus compaiono componenti italiani. Documenti ottenuti dall’organizzazione belarussiana Belpol, e da noi visionati, mostrano che il gruppo bresciano Camozzi fornisce tramite intermediari elementi tecnici impiegati per l’automazione dei processi di caricamento e assemblaggio dei proiettili d’artiglieria e delle testate impiegate dal complesso militare russo. Al centro della rete c’è il Krasnoarmejskij Naucno-Issledovatel’skij Institut Mechanizacii (Kniim), struttura parte della holding statale Rostec, che progetta e fornisce linee automatiche per la preparazione degli esplosivi, il caricamento e l’assemblaggio delle munizioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Camozzi, e la filiera italiana che sostiene l’industria bellica russa