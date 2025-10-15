Camminare per solidarietà a Maranello torna la Corriperloro

A Maranello torna la Corriperloro, camminata e gara podistica non competitiva di solidarietà a favore di progetti per l’accoglienza di bambini e bambine in condizione di rischio sociale o abbandono. L’appuntamento è per sabato 18 ottobre in Piazza Libertà, dove alle ore 16 è prevista la partenza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

