Camere a gas schiavitù e stupri Dentro le chat razziste dei giovani leader repubblicani

"Chiunque voti no andrà alla camera a gas. E chiunque abbia appoggiato ma poi abbia votato per noi andrà alla camera a gas", ha scritto a giugno su una chat dei gi.

