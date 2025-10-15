Camera e modem per colpire obiettivi mobili ecco come la Russia modifica i droni Shahed

Periodicodaily.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Droni a lungo raggio Shahed modificati, ora utilizzati dalle forze della Russia anche per colpire obiettivi mobili a distanza ravvicinata. A denunciarlo sono le ex forze Azov, ora assorbite nelle forze regolari ucraine come Corpo Azov della Guardia nazionale, dispiegate nella regione di Donetsk e ormai – spiegano – obiettivo costante di attacchi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Dl giustizia: ok Camera a misure urgenti per obiettivi Pnrr, testo passa al Senato - L'Aula della Camera ha approvato con 130 voti favorevoli e 84 contrari (nessun astenuto) il Dl ... borsaitaliana.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Camera Modem Colpire Obiettivi