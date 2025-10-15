Cambiaso grande protagonista in Italia Israele | Crescere insieme Ha celebrato così l’accesso degli azzurri ai playoff Mondiali – FOTO

Cambiaso, esterno della Juve, ha scritto questo messaggio sui social dopo la vittoria dell’Italia contro Israele. Una prestazione da leader, un messaggio che sa di futuro. La vittoria dell’Italia contro Israele, che è valsa la qualificazione ai playoff, ha avuto tra i suoi protagonisti l’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso. Il giocatore bianconero ha offerto una prova di grande solidità e qualità, celebrando poi il successo con un post sui social che la dice lunga sulla sua maturità. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Cambiaso (@andreacambiaso) Una prestazione da leader: muro invalicabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Cambiaso grande protagonista in Italia Israele: «Crescere insieme». Ha celebrato così l'accesso degli azzurri ai playoff Mondiali