Cambiaso elogiato dai giornali | Quando affonda la sensazione è che possa sempre accadere qualcosa Il suo voto in Italia Israele

Juventusnews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambiaso elogiato dai giornali, promosso dopo la prova con Israele: il terzino si conferma una certezza anche per Gattuso sulla fascia destra. Un’altra prestazione solida, un’altra conferma del suo ottimo momento di forma. La notte di Udine, che ha visto l’Italia battere per 3-0 Israele in una partita fondamentale per il cammino verso i playoff mondiali, regala un altro sorriso in casa  Juventus.  Andrea Cambiaso, schierato titolare dal CT  Gennaro Gattuso, ha offerto una prova convincente, premiata con una piena sufficienza da  Tuttosport. Cambiaso Juve: la pagella di Tuttosport. L’esterno bianconero si conferma una delle poche, grandi certezze sia per Igor Tudor che per il commissario tecnico azzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

