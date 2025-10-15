Cambiaso elogiato dai giornali, promosso dopo la prova con Israele: il terzino si conferma una certezza anche per Gattuso sulla fascia destra. Un’altra prestazione solida, un’altra conferma del suo ottimo momento di forma. La notte di Udine, che ha visto l’Italia battere per 3-0 Israele in una partita fondamentale per il cammino verso i playoff mondiali, regala un altro sorriso in casa Juventus. Andrea Cambiaso, schierato titolare dal CT Gennaro Gattuso, ha offerto una prova convincente, premiata con una piena sufficienza da Tuttosport. Cambiaso Juve: la pagella di Tuttosport. L’esterno bianconero si conferma una delle poche, grandi certezze sia per Igor Tudor che per il commissario tecnico azzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Cambiaso elogiato dai giornali: «Quando affonda la sensazione è che possa sempre accadere qualcosa». Il suo voto in Italia Israele