Cambiare il mondo con un semplice biscotto
Alla parola biscotto c’è un sussulto emotivo che risuona dentro ognuno di noi. L’idea della frolla croccante riesce a metterci di buon umore ancora prima del morso: al cacao, con farina integrale, al miele o il più classico dei frollini, a ognuno il suo biscotto preferito per supportare una colazione, una merenda o un momento di semplice piacere. La semplicità del prodotto, la natura come traino ispirazionale di ogni obiettivo, sono lo spirito guida che muove le scelte di Mulino Bianco, che da cinquant’anni è il simbolo dei prodotti da forno italiani. Oggi quella semplicità si arricchisce di una notizia concreta: Buongrano, il biscotto integrale del Mulino, torna con una farina cento per cento da agricoltura rigenerativa, verificata secondo lo standard Regenerative Agriculture di Food Chain ID. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
