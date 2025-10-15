Cambiano i proprietari dell’Inter Oaktree sta per essere ceduta per 3mld

Potrebbe cambiare presto la struttura azionaria di Oaktree Capital Management, il colosso americano della finanza che, dal maggio 2024, è proprietario anche dell’ Inter. A pochi mesi dal passaggio di proprietà del club nerazzurro, arriva una nuova mossa strategica nel mondo degli investimenti: Brookfield Asset Management, multinazionale canadese e attuale controllante di Oaktree, è pronta ad acquisire l’intera partecipazione del fondo californiano. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Brookfield sarebbe infatti vicina a rilevare il 26% delle quote ancora in mano ai soci fondatori di Oaktree, per una cifra stimata attorno ai 3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it