Cambiano i proprietari dell’Inter Oaktree sta per essere ceduta per 3mld
Potrebbe cambiare presto la struttura azionaria di Oaktree Capital Management, il colosso americano della finanza che, dal maggio 2024, è proprietario anche dell’ Inter. A pochi mesi dal passaggio di proprietà del club nerazzurro, arriva una nuova mossa strategica nel mondo degli investimenti: Brookfield Asset Management, multinazionale canadese e attuale controllante di Oaktree, è pronta ad acquisire l’intera partecipazione del fondo californiano. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Brookfield sarebbe infatti vicina a rilevare il 26% delle quote ancora in mano ai soci fondatori di Oaktree, per una cifra stimata attorno ai 3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Scopri altri approfondimenti
Nuovo stadio, Foster: "Il Meazza è un simbolo molto potente, che andrebbe rispettato, una struttura iconica che esiste ma ha le sue mancanze, cosa che porta inevitabilmente a uno stadio nuovo. Il progetto è fantastico, con due team, due proprietari. E' un mom - X Vai su X
VOLKSWAGEN GOLF 8 2.0 TDI 116CV LIFE CAMBIO MANUALE UNICO PROPRIETARIO ANNO: 08/2022 KM: 95.000 ALIMENTAZIONE: DIESEL KW: 85 CV: 116 CILINDRATA: 1.968 EURO: 6D PREZZO: 7.300€ AUTOVETTURA INCIDENTATA. CRASHED C - facebook.com Vai su Facebook