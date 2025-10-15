Calo del M5s Renzi aiuto di De Luca | cosa rassicura Schlein dopo la Toscana

Ilfoglio.it | 15 ott 2025

Il voto della Toscana offre fiato a Elly Schlein. Tutto sommato anche il fatto che il Movimento 5 stelle non sia andato benissimo non sembra preoccupare più di tanto la segretaria. Secondo il Nazareno è un’altra dimostrazione del fatto che nella lotta per la candidatura a premier Giuseppe Conte, nonostante tutte le sue ambizioni, non ha possibilità. “Si va avanti”, dice la segretaria del Partito democratico ai suoi, lasciando intendere che il programma è sempre lo stesso: primarie di coalizione e corsa per palazzo Chigi. Non sembra turbare la leader del Pd nemmeno il fatto che i dem non siano andati benissimo a Firenze, mentre siano andati meglio nelle zone dove i riformisti sono forti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

