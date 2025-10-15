Call My Agent 3 arriva la nuova stagione | data di inizio trama e guest star

Serie tv. – Loro ci sono, tutti insieme, nel trailer ufficiale appena diffuso da Sky. Le guest star di Call My Agent 3 promettono di rendere indimenticabile la nuova stagione della serie più ironica sul mondo dello spettacolo. Il debutto è fissato per il 14 novembre su Sky e NOW, e già dal video si intuisce che sarà un’esplosione di ego, risate e colpi di scena. . Nel cast, come sempre nei panni di sé stessi, compaiono Luca Argentero, deciso a mettere da parte la carriera per la famiglia; Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, madre e figlia anche sul set; Stefania Sandrelli, in cerca di una nuova sfida; e persino l’intero cast di “Romanzo Criminale – La serie”, riunito per un inatteso e rocambolesco ritorno. 🔗 Leggi su Tvzap.it

