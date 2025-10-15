Call My Agent 3 arriva la nuova stagione | data di inizio trama e guest star
Serie tv. – Loro ci sono, tutti insieme, nel trailer ufficiale appena diffuso da Sky. Le guest star di Call My Agent 3 promettono di rendere indimenticabile la nuova stagione della serie più ironica sul mondo dello spettacolo. Il debutto è fissato per il 14 novembre su Sky e NOW, e già dal video si intuisce che sarà un’esplosione di ego, risate e colpi di scena. . Nel cast, come sempre nei panni di sé stessi, compaiono Luca Argentero, deciso a mettere da parte la carriera per la famiglia; Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, madre e figlia anche sul set; Stefania Sandrelli, in cerca di una nuova sfida; e persino l’intero cast di “Romanzo Criminale – La serie”, riunito per un inatteso e rocambolesco ritorno. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
«Col consueto tono brillante e autoironico, i sei nuovi episodi di Call My Agent – Italia racconteranno l’inizio di una nuova era per la CMA». La terza stagione di Call My Agent – Italia sta per arrivare su Sky e NOW a novembre, pronta a ripartire con sei episodi i - facebook.com Vai su Facebook
Call My Agent - Italia 3: Il trailer ufficiale svela la data d'uscita della terza stagione - Italia, sempre più folle e ricca di guest star: il trailer ufficiale, la data e tutto quello che c'è da sapere. Come scrive comingsoon.it
Call My Agent 3: tutte le super guest star nel trailer ufficiale della nuova serie Sky - Episodio per episodio, tutte le guest star che interpretano se stessi nella terza stagione di Call My Agent, la serie su Sky e NOW dal 14/11. Da style.corriere.it
Torna Call My Agent – Italia: la terza stagione accoglie Hunziker, Argentero e Miriam Leone per una nuova guerra tra agenti - La CMA è pronta alla rivoluzione: dal 14 novembre torna su Sky e NOW Call My Agent – Italia 3, con guest star Luca Argentero, Michelle Hunziker, ... Segnala alfemminile.com