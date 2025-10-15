Inter News 24 Calhanoglu commenta il grande traguardo raggiunto, aggiungendo che non vede l’ora di aggiungere altre presenze con la Turchia. Hakan Calhanoglu, centrocampista della Turchia e dell’ Inter, ha recentemente celebrato la sua 101ª presenza con la maglia della nazionale turca, un traguardo importante per un calciatore che, oltre al suo impegno con il club nerazzurro, ha sempre dato il massimo anche in ambito internazionale. Dopo la vittoria della sua squadra per 4-1 contro la Georgia, Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo, sottolineando l’importanza di questo risultato per la Turchia. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calhanoglu punta al Mondiale: «101 presenze in nazionale? Spero di farne ancora tante»