Calderone | Un lavoro dignitoso per tutti è l' obbiettivo a cui dobbiamo tendere – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 "Prima di tutto, dobbiamo garantire un lavoro soddisfacente a tutti. Questo credo che sia l'obiettivo a cui dobbiamo tendere. In questo momento è estremamente importante. Il mio obbiettivo è di continuare a occuparmi di quello di cui mi sono occupata sempre, ovvero il lavoro" così la ministra Calderone, interfenendo alla presentazione dell'evento "GenerAzione Talento". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

