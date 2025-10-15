Calciomercato Lazio assalto dalla Premier per quel giocatore | addio a gennaio?
Calciomercato Lazio: dalla Premier insistono sul nome di Gila e presto sono attese delle novità importanti in questo senso Il calciomercato Lazio si anima attorno al nome di Mario Gila, uno dei difensori più discussi in vista della sessione invernale. Arrivato a Roma dal Real Madrid nel 2022, Gila ha dimostrato di essere un elemento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
#Futsal #Calcio #SerieC2 #Lazio #Latina #SudPontino #Gaeta #Laundromat #Brasile #CalcioMercato #JogaBonito Futsal, Serie C2: la Laundromat Gaeta Futsal parlerà brasiliano? - facebook.com Vai su Facebook
Una rivelazione sorprendente https://bmbr.cc/t1dx7ss #Calciomercato #Lazio - X Vai su X
Mercato, Gila piace in Premier: due squadre sul centrale della Lazio - Nuove indiscrezioni confermano il gradimento di alcuni club del campionato inglese per il difensore biancoceleste, ancora lontano dal rinnovo ... Lo riporta msn.com
Calciomercato Lazio | Gila nel mirino di due club di Premier: la situazione - Mario Gila è uno dei possibili partenti durante la sessione di mercato invernale. Segnala lalaziosiamonoi.it
Lazio, Gila spazientito: gennaio il mese dell’addio? Su di lui due club della Premier League - L'articolo Lazio, Gila spazientito: gennaio il mese dell’addio? Scrive msn.com