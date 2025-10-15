Calciomercato Juventus pronti 15 milioni di euro per quel gioiellino portoghese! La Vecchia Signora vuole provarci sul serio | i dettagli

Calciomercato Juventus, si lavora per il colpo in mediana: se salta Milinkovic-Savic, i bianconeri sono pronti a investire 15 milioni su di lui. Il calciomercato Juventus ha una priorità chiara per gennaio: rinforzare il centrocampo. E se da un lato si coltiva il sogno quasi impossibile di riportare in Italia Sergej Milinkovic-Savic, dall’altro la dirigenza bianconera, con Damien Comolli in prima linea, lavora su piste più sostenibili e di grande prospettiva. Come riportato da Tuttosport, l’ultima idea porta in Portogallo, su un giovanissimo talento che ha già stregato gli osservatori di mezza Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, pronti 15 milioni di euro per quel gioiellino portoghese! La Vecchia Signora vuole provarci sul serio: i dettagli

