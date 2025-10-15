Calciomercato Juventus i bianconeri hanno messo nel mirino quel centrocampista | può arrivare direttamente dalla Saudi Pro League! Il nome
Calciomercato Juventus, si valuta il ritorno di un ex Serie A: il suo stipendio è fuori parametro, la palla passa al giocatore per un eventuale accordo. Un nome che torna ciclicamente, una suggestione di mercato che riaccende le speranze dei tifosi. Il possibile ritorno di un grande ex della Serie A in Italia, e in particolare alla Juventus, è uno dei temi caldi di questa sosta per le nazionali. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista, dopo l’esperienza in Arabia Saudita, vorrebbe tornare a giocare nel calcio che conta, ma la strada per un suo approdo a Torino è a dir poco in salita, per un motivo ben preciso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
#Calciomercato #Juventus: il #Kosovo di #Zhegrova stende la #Svezia, quanto è costato ai bianconeri - X Vai su X
Maignan alla #Juve: più di un semplice rumors? #Maignan #Juventus #SerieA #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, già scelto il nuovo 10: lo manda CR7 per 15MLN - La Juventus ha iniziato a seguire i nomi nuovi che possono interessare al club bianconero in vista del futuro: assalto al prossimo numero 10. Segnala calciomercato24.com
Calciomercato Juventus: Skriniar per sostituire Bremer? C’è un ostacolo - C’è un ostacolo per l’ingaggio del centrale ex Inter del Fnerbahce La Juventus torna a pensare a Milan Skriniar. Riporta calcionews24.com
Calciomercato Juventus News/ I bianconeri sognano Maignan e Tonali (10 ottobre 2025) - Calciomercato Juventus news: ufficialità ed indiscrezioni concernenti le mosse dei bianconeri. Secondo ilsussidiario.net