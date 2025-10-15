Calciomercato Juve si cerca il grande colpo a centrocampo per gennaio | due nomi stuzzicano più degli altri ma… Pro e contro tra sogno realtà e ostacoli

Calciomercato Juve, caccia al grande colpo a centrocampo per gennaio: ecco i nomi che piacciono di più ma. Pro e contro tra sogno e realtà. Un doppio sogno dall’Arabia, due nomi per infiammare il mercato. Il calciomercato Juve ha individuato la sua priorità assoluta per gennaio: un grande rinforzo a centrocampo. E, come riportato da Sportmediaset, la dirigenza bianconera starebbe studiando due piste tanto affascinanti quanto complesse, che portano a Sergej Milinkovic-Savic e Franck Kessié. Il sogno Milinkovi?-Savi?: un’operazione quasi impossibile. Il grande sogno, il nome che da anni accende la fantasia dei tifosi, è sempre quello del “Sergente”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, si cerca il grande colpo a centrocampo per gennaio: due nomi stuzzicano più degli altri ma… Pro e contro tra sogno, realtà e ostacoli

