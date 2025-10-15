Calciomercato Juve sempre più difficile l’arrivo di quell’obiettivo sulla fascia | sta per rinnovare a queste condizioni! Di chi si tratta

Calciomercato Juve, sempre più difficile l’arrivo di quell’obiettivo: gli aggiornamenti sull’interesse dei bianconeri. Un obiettivo che sfuma, una pista di mercato che si chiude. Il calciomercato Juve deve depennare un nome dalla sua lista di possibili rinforzi per la fascia destra: Dodô è a un passo dal rinnovare il suo contratto con la Fiorentina. A svelare i dettagli dell’imminente accordo è l’esperto di mercato Nicolò Schira. Il terzino brasiliano, che era stato accostato con insistenza anche ai bianconeri nelle passate sessioni di mercato, ha deciso di legare il suo futuro al club viola, spegnendo di fatto le speranze di un suo trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, sempre più difficile l’arrivo di quell’obiettivo sulla fascia: sta per rinnovare a queste condizioni! Di chi si tratta

