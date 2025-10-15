Calciomercato Juve molta attenzione a quell’attaccante che potrebbe tornare a sorpresa in Italia | i bianconeri l’avevano monitorato già a gennaio ma poi… Il retroscena

Calciomercato Juve, molta attenzione a quell'attaccante accostato ai bianconeri: tutti gli aggiornamenti. Un'idea che torna prepotentemente di moda, un'occasione di mercato che potrebbe materializzarsi già a gennaio. L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha riacceso i riflettori su Joshua Zirkzee, sottolineando come la sua difficile situazione al Manchester United potrebbe spingerlo a un clamoroso ritorno in Serie A. E il calciomercato Juve, che già in passato si era mossa per lui, è spettatrice molto interessata. Secondo l'analisi del giornalista, la frustrazione dell'attaccante olandese per lo scarso utilizzo sta raggiungendo il punto di rottura.

