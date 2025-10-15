Calciomercato Juve LIVE | Skriniar in pole position per la difesa in vista di gennaio spunta anche l’opzione Freuler per la mediana

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Skriniar in pole position per la difesa in vista di gennaio, spunta anche l’opzione Freuler per la mediana

