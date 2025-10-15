Calciomercato Juve la Vecchia Signora necessita di un intervento sulla fascia destra | c’è un nome balzato in pole position per gennaio

Calciomercato Juve, l’esterno argentino torna di moda: in estate disse no, ma ora il poco spazio nel suo club lo spinge verso Torino. Un’occasione di mercato che si riapre clamorosamente, un vecchio pallino che torna prepotentemente di moda. Il calciomercato Juve ha individuato il suo obiettivo numero uno per rinforzare la fascia destra e, secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, è pronta a sferrare l’assalto già a gennaio. Nel mirino c’è un campione del mondo argentino dell’ Atletico Madrid, un giocatore che la Juve segue da tempo e che ora potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

