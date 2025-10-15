Calciomercato Juve il sostituto di Bremer può arrivare dalla Germania! Gli occhi di Comolli si sono posati su quel nome | ultime
Calciomercato Juve, per il dopo-Bremer si guarda in Germania: un ex campione d’Italia è scontento e può diventare un’occasione. L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lungo stop e a un intervento chirurgico, obbliga il calciomercato Juve a tornare con urgenza sul mercato. La dirigenza bianconera è già al lavoro per individuare il sostituto ideale, un difensore di caratura internazionale in grado di non far rimpiangere il leader brasiliano. E le piste più calde, secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, portano a due clamorosi ritorni in Serie A, con un ex “nemico” che si candida come alternativa di lusso al preferito Milan Skriniar. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo l'infortunio di #Bremer, #Juventus pronta a tornare sul #calciomercato di gennaio per #Skriniar (ex Inter) del Fenerbahce o #Kim (ex Napoli) del Bayern Monaco [Gazzetta dello Sport] #Juve - X Vai su X
Calciomercato Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra Zhegrova - facebook.com Vai su Facebook
Juve, infortunio Bremer: già bloccato il sostituto, è a Torino - Il punto con le ultime news relative ai bianconeri dopo l'infortunio di Bremer ... Scrive calciomercato.it
Skriniar Juve, rispunta il nome dello slovacco come possibile sostituto di Bremer! Può lasciare il Fenerbahce a queste condizioni: le ultimissime - Skriniar Juve, l’infortunio del brasiliano cambia i piani: l’ex Inter è il prescelto per la difesa, l’addio di Mourinho può favorire l’affare L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lu ... Segnala juventusnews24.com
Juve, infortunio Bremer: già bloccato il sostituto, è a Torino | ESCLUSIVO - Con Bremer costretto a un nuovo intervento, la Juventus ha già portato Pedro Felipe in Prima Squadra dalla Next Gen: le ultime ... Lo riporta calciomercato.it