Calciomercato Juve il sostituto di Bremer può arrivare dalla Germania! Gli occhi di Comolli si sono posati su quel nome | ultime

Calciomercato Juve, per il dopo-Bremer si guarda in Germania: un ex campione d’Italia è scontento e può diventare un’occasione. L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lungo stop e a un intervento chirurgico, obbliga il calciomercato Juve a tornare con urgenza sul mercato. La dirigenza bianconera è già al lavoro per individuare il sostituto ideale, un difensore di caratura internazionale in grado di non far rimpiangere il leader brasiliano. E le piste più calde, secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, portano a due clamorosi ritorni in Serie A, con un ex “nemico” che si candida come alternativa di lusso al preferito Milan Skriniar. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

