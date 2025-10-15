Calciomercato Juve | il Como sorprende tutti ed è pronto a piazzare il colpaccio a gennaio La suggestione potrebbe diventare realtà ecco i dettagli della grande operazione

Calciomercato Juve: il Como potrebbe piazzare un super colpo in vista di gennaio, ecco quale operazione stanno imbastendo i lariani. I dettagli. Il Como, prossimo avversario della Juve nel “lunch match” di domenica, pensa in grande e si prepara a un calciomercato invernale da re. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i lariani avrebbero posato la lente d’ingrandimento su un nome a dir poco clamoroso: Joshua Zirkzee. Il sogno Zirkzee per l’attacco. La squadra guidata da Cesc Fabregas vuole innalzare ulteriormente il tasso qualitativo della rosa e ha inquadrato nell’attaccante olandese del Manchester United il colpo perfetto per il reparto avanzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: il Como sorprende tutti ed è pronto a piazzare il colpaccio a gennaio. La suggestione potrebbe diventare realtà, ecco i dettagli della grande operazione

