Calciomercato Juve è lui il grande obiettivo per la fascia | dopo gli infortuni recenti pronti nuovi contatti con l’Atletico Madrid

Calciomercato Juventus, l’esterno resta il grande obiettivo: dopo i recenti infortuni si riapre il dialogo con l’Atletico Madrid L’infortunio di Gleison Bremer, che terrà il difensore brasiliano lontano dai campi per almeno due mesi, costringe la Juventus a rivedere le proprie strategie, non solo sul terreno di gioco ma anche sul mercato. Come riportato dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, è lui il grande obiettivo per la fascia: dopo gli infortuni recenti pronti nuovi contatti con l’Atletico Madrid

Altri contenuti sullo stesso argomento

