Calciomercato Juve caccia agli esterni per gennaio | quattro profili nel mirino di Comolli Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Juventus, obiettivo esterni per gennaio: quattro nomi sul taccuino di Comolli. Le ultimissime L’infortunio di Gleison Bremer non modifica i piani tattici di Igor Tudor, deciso a proseguire con la difesa a tre, ma costringe la Juventus ad anticipare le proprie mosse in vista del mercato di gennaio. La priorità, come sottolineato da Tuttosport, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, caccia agli esterni per gennaio: quattro profili nel mirino di Comolli. Tutti gli aggiornamenti

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo l'infortunio di #Bremer, #Juventus pronta a tornare sul #calciomercato di gennaio per #Skriniar (ex Inter) del Fenerbahce o #Kim (ex Napoli) del Bayern Monaco [Gazzetta dello Sport] #Juve - X Vai su X

Calciomercato Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra Zhegrova - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Juve, caccia agli esterni per gennaio: quattro profili nel mirino di Comolli. Tutti gli aggiornamenti - Le ultimissime L’infortunio di Gleison Bremer non modifica i piani tattici di Igor Tudor, deciso a prosegui ... Scrive calcionews24.com

Calciomercato Juventus, caccia al nuovo esterno: c’è un nome che sta scalando le gerarchie, ora è in pole position in vista di gennaio - Il suo nome è balzato in pole position in vista di gennaio La Juventus ha riacceso con decisione i fari sul mercato ... Da juventusnews24.com

Longari: "Perchè la Juventus non fa più scouting? Cosa c’entra un consigliere occulto...." - com, ha proposto un''analisi sulle strategie e sull'organizzazione della Juventus a livello ... Riporta tuttojuve.com