Calciomercato Inter Tuttosport svela un retroscena sulla porta nerazzurra | Se Sommer fosse…

L' Inter guarda già avanti, e il reparto su cui si concentrano le maggiori riflessioni è la porta. Yann Sommer è in scadenza la prossima estate. I dirigenti nerazzurri, consapevoli della necessità di ringiovanire e pianificare con anticipo, stanno valutando diverse opzioni per individuare il suo possibile erede. L'obiettivo è trovare un portiere che possa garantire continuità tecnica e rappresentare una scelta di prospettiva, mantenendo alti i livelli di sicurezza tra i pali. Secondo quanto riportato da Tuttosport, esiste un retroscena interessante legato alla scorsa sessione estiva di mercato: se Sommer fosse partito, Giuseppe Marotta avrebbe tentato l'assalto a un nome da tempo seguito con attenzione — Marco Carnesecchi.