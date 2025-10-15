Calciomercato Inter Tuttosport svela retroscena sulla porta nerazzurra | Se Sommer fosse…

L’ Inter guarda già avanti, e il reparto su cui si concentrano le maggiori riflessioni è la porta. Yann Sommer è in scadenza la prossima estate. I dirigenti nerazzurri, consapevoli della necessità di ringiovanire e pianificare con anticipo, stanno valutando diverse opzioni per individuare il suo possibile erede. L’obiettivo è trovare un portiere che possa garantire continuità tecnica e rappresentare una scelta di prospettiva, mantenendo alti i livelli di sicurezza tra i pali. Secondo quanto riportato da Tuttosport, esiste un retroscena interessante legato alla scorsa sessione estiva di mercato: se Sommer fosse partito, Giuseppe Marotta avrebbe tentato l’assalto a un nome da tempo seguito con attenzione — Marco Carnesecchi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

