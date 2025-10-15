Inter News 24 Calciomercato Inter, ecco quali sono state le trattative imbastite da Ausilio nel corso della scorsa finestra estiva: tutti i nomi. L’ Inter ha concluso numerose operazioni significative durante la finestra di calciomercato estiva per la stagione 202526. Ecco un riepilogo delle operazioni di acquisto e cessione effettuate dal club nerazzurro, sebbene alcune cifre non siano ancora state ufficializzate. Acquisti. Ange-Yoan Laurent Bonny (dal Parma ) – Acquisto a titolo definitivo.. Andy Alune Diouf (dal R.C. Lens ) – Acquisto a titolo definitivo.. Richi Agbonifo (dal Hellas Verona ) – Acquisto a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, tutte le operazioni estive dei nerazzurri per la stagione 2025/26