Calciomercato Inter retroscena tra i pali! Nella scorsa sessione ci sono stati tentativi per acquistare questo portiere

15 ott 2025

Inter News 24 Calciomercato Inter, retroscena rivelato da Tuttosport! Secondo il quotidiano ci sono stati contatti per questo portiere nella scorsa sessione. La porta è il reparto in cui l’ Inter sta pensando maggiormente in vista del futuro. Con Yann Sommer in scadenza di contratto la prossima estate, il club nerazzurro valuta la possibilità di un nuovo innesto tra i pali per rinfrescare il reparto. Secondo Tuttosport, lo scorso mercato estivo l’Inter avrebbe tentato di acquistare Marco Carnesecchi, portiere dell’ Atalanta, nel caso Sommer fosse partito. “ Carnesecchi è un vecchio pallino di Inter e Milan ”, scrive il quotidiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

