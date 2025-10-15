Calciomercato Inter quali sono stati i movimenti più consistenti nelle trattative dei nerazzurri

Inter News 24 Calciomercato Inter, le cifre ufficiali di acquisti e cessioni della società meneghina: il dato su Luis Henrique, Zalewski e Martinez. Dal bilancio ufficiale dell'Inter emergono importanti dettagli sulle operazioni di mercato della stagione 20242025. Gli investimenti per i diritti sulle prestazioni dei calciatori sono stati pari a 82,8 milioni di euro, con 15,4 milioni generati dalle cessioni, portando a una plusvalenza netta di 14,4 milioni di euro. Il maggior investimento dell'Inter è stato il trasferimento di Luis Henrique dall' Olympique Marsiglia per 22,8 milioni di euro, seguito da Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria per 14,6 milioni.

