Calciomercato Inter Nagelsmann spinge Bisseck verso la ricerca di nuovi stimoli La situazione
Inter News 24 Calciomercato Inter: lo scontento Bisseck è sempre più vicino all’addio in inverno. Cosa filtra sul futuro del tedesco. Negli ultimi giorni, il nome di Yann Bisseck è stato accostato con insistenza all’ Eintracht Francoforte, club della Bundesliga tedesca. Il difensore centrale, classe 2000, sta vivendo una fase complessa all’ Inter, dove ha trovato poco spazio nella rotazione difensiva. Con appena 157 minuti giocati in gare ufficiali, la sua situazione è tutt’altro che ideale per un giocatore di 24 anni che punta a un posto in Nazionale per il prossimo Mondiale 2026, cercando di attirare l’attenzione del tecnico tedesco Julian Nagelsmann. 🔗 Leggi su Internews24.com
