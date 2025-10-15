Calciomercato Inter mai dire mai | i nerazzurri continuano a monitorare Manu Koné La situazione

Inter News 24 Calciomercato Inter: gli occhi della dirigenza nerazzurra continuano ad essere ben proiettati in direzione Manu Koné. L’ Inter aveva messo gli occhi su Manu Koné, centrocampista della Roma, già nell’estate 2025, presentando una proposta che però è stata rifiutata dalla società giallorossa. Nonostante questo, secondo la Gazzetta dello Sport, il giovane francese continua ad essere nel mirino dei nerazzurri, che seguono con attenzione l’evoluzione della sua stagione. Koné, che si sta rivelando uno degli uomini chiave della squadra allenata da Gian Piero Gasperini, ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile nella rosa della Roma, contribuendo in maniera decisiva a un avvio di stagione straordinario. 🔗 Leggi su Internews24.com

