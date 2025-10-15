Calciomercato Inter mai dire mai | i nerazzurri continuano a monitorare Manu Koné La situazione

Internews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Calciomercato Inter: gli occhi della dirigenza nerazzurra continuano ad essere ben proiettati in direzione Manu Koné. L’ Inter aveva messo gli occhi su Manu Koné, centrocampista della Roma, già nell’estate 2025, presentando una proposta che però è stata rifiutata dalla società giallorossa. Nonostante questo, secondo la Gazzetta dello Sport, il giovane francese continua ad essere nel mirino dei nerazzurri, che seguono con attenzione l’evoluzione della sua stagione. Koné, che si sta rivelando uno degli uomini chiave della squadra allenata da Gian Piero Gasperini, ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile nella rosa della Roma, contribuendo in maniera decisiva a un avvio di stagione straordinario. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter mai dire mai i nerazzurri continuano a monitorare manu kon233 la situazione

© Internews24.com - Calciomercato Inter, mai dire mai: i nerazzurri continuano a monitorare Manu Koné. La situazione

Approfondisci con queste news

calciomercato inter dire nerazzurriCalciomercato Inter, spunta l’ultima idea per rinforzare la difesa! E c’è un intreccio con quel nerazzurro… - Calciomercato Inter, ecco l’ultima idea per rinforzare la difesa di Chivu! Riporta calcionews24.com

Inter: blitz di Marotta, affare da 23 mln - L'Inter prosegue la ricerca di rinforzi per la prossima stagione e l'ultima idea costa 23 milioni di euro. Come scrive calciotoday.it

calciomercato inter dire nerazzurriCalciomercato Inter, Beppe Marotta vuole comprare quel difensore promettente. La situazione - Calciomercato Inter: nel mirino Muharemovic del Sassuolo per rinforzare la difesa Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto accendersi sul fronte difensivo. Come scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Dire Nerazzurri