Calciomercato Inter cambio tra i pali? Tuttosport sicuro sulla decisione per luglio! Ecco qual è

Inter News 24 Calciomercato Inter, il club nerazzurro segue Atubolu tra i pali. Tuttosport certo sul destino tra i pali della squadra di Chivu in vista del mercato. Secondo Tuttosport, l’ Inter potrebbe cambiare portiere già a luglio: dopo tre stagioni a Milano, Yann Sommer è sempre più vicino all’addio. Il club nerazzurro ha già un obiettivo preciso per sostituirlo: Noah Atubolu, 23enne portiere del Friburgo, seguito dai nerazzurri da circa due anni. Il quotidiano evidenzia le qualità del giovane tedesco: “Fisico possente, straordinario sui calci di rigore, Atubolu è sui taccuini di molti club tedeschi ed europei” e ammette la posizione dei nerazurri “al 90% a luglio avrà un nuovo portiere”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, cambio tra i pali? Tuttosport sicuro sulla decisione per luglio! Ecco qual è

Contenuti che potrebbero interessarti

?#Calciomercato #Inter: si lavora al rinnovo di #CarlosAugusto, le ultime - X Vai su X

Passione Inter. . Le news di calciomercato, vigilia Inter-Atletico Madrid, parole Mkhitaryan e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, par - facebook.com Vai su Facebook

Juve, cambio tra i pali: a gennaio il nuovo portiere - Nonostante Tudor continui a difendere le qualità di Michele Di Gregorio, non è da escludere il cambio in porta alla Juventus. Da calciomercato24.com

Calciomercato: Juventus e Inter si sfidano/ Trattative aperte per Vlahovic e Lookman (11 settembre 2025) - Calciomercato Juventus Inter sono pronte ad darsi battaglia sabato sul campo dell'Allianz Stadium e sul calciomercato per Dusan Vlahovic e Ademola Lookman Calciomercato Juventus Inter sfida per Dusan ... Lo riporta ilsussidiario.net