Calciomercato Inter Bisseck in uscita a gennaio? Scambio in vista con il Crystal Palace
Il futuro di Yann Bisseck potrebbe essere lontano da Milano. Il difensore tedesco dell’ Inter potrebbe valutare un cambio di casacca a metà stagione. Lo scarso minutaggio in questo inizio di stagione e la voglia di mettere minuti nelle gambi per farsi trovare pronto per l’eventuale chiamata della Germania in vista L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Argomenti simili trattati di recente
#Asllani: "Addio all'#Inter un bene per me e per loro. Se giocava Calhanoglu..." https://calciomercato.com/notizie/asllani-addio-all-inter-un-bene-per-me-e-per-loro-se-giocava-calhanoglu/blt6327e782ee6760ad… - X Vai su X
Le news di calciomercato, vigilia Inter-Atletico Madrid, parole Mkhitaryan e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partecipare alle disc - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Inter News/ Bisseck al centro di uno scambio con il Crystal Palace, Zielinski pronto a partire - Il calciomercato Inter tratta la possibile cessione di Yann Bisseck in Inghilterra. Lo riporta ilsussidiario.net
Bisseck in uscita dall’Inter: l’Eintracht Francoforte ci pensa - L’Eintracht Francoforte valuta Yann Bisseck per gennaio: l’Inter apre al prestito, con il difensore tedesco in cerca di spazio. Come scrive europacalcio.it
Bisseck via dall’Inter, le cifre: affare con la rivale per il sostituto - Bisseck e l'addio all'Inter già nel prossimo calciomercato di gennaio: svelate le cifre e il nome del sostituto ... Secondo calciomercato.it