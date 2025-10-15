Calciomercato Inter addio Bisseck? Si pensa ad uno scambio con un difensore che piace molto ai nerazzurri

Inter News 24 Calciomercato Inter: Bisseck potrebbe rivelarsi una pedina importante già a gennaio, perché potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Il mercato invernale di gennaio si avvicina e, con esso, anche le prime ipotesi su possibili movimenti di calciatori in cerca di maggior spazio. Un giocatore che potrebbe lasciare l’Inter in questa finestra di mercato è il difensore Yann Bisseck. Nonostante sia arrivato a Milano con grandi aspettative, il 24enne ha visto il suo minutaggio ridotto in questa prima parte della stagione, e la prospettiva di non essere un protagonista potrebbe spingerlo a cercare una nuova opportunità per giocare con maggiore continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com

