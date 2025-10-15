Calciomercato Cagliari tutti vogliono Palestra Chi è interessato all’esterno?

Calciomercato Cagliari: Palestra incanta e accende le strategie future Il Calciomercato Cagliari entra nel vivo anche grazie al rendimento sorprendente di Marco Palestra, uno dei talenti più in crescita della Serie A. L'esterno destro, arrivato in Sardegna in prestito dall'Atalanta, sta vivendo un inizio di stagione entusiasmante, impreziosito anche dalle ottime prestazioni con la maglia .

Il Milan cerca l'erede di Maignan e punta su Elia Caprile (Cagliari), uno dei migliori giovani portieri italiani. La valutazione è alta (25/30 milioni) e c'è la concorrenza dell'Inter per il Derby di mercato. #Caprile #Milan #Calciomercato #Maignan - facebook.com Vai su Facebook

#Calciomercato | Cagliari, Elia #Caprile incanta: l’Inter pensa a lui per il dopo #Sommer #inter #fabrizioromano - X Vai su X

Calciomercato Cagliari, possibile occasione dagli svincolati per Angelozzi? Ecco cosa filtra - Calciomercato Cagliari, il direttore sportivo dei sardi Guido Angelozzi potrebbe provare a pescare un’occasione dagli svincolati! Come scrive cagliarinews24.com

Calciomercato Cagliari, Caprile osservato da due diverse big! La situazione attuale - Calciomercato Cagliari, occhi su Caprile: Inter e Milan seguono il giovane portiere Il calciomercato Cagliari potrebbe presto animarsi attorno al nome di Elia Caprile, giovane portiere classe 2001 che ... Si legge su calcionews24.com

Calciomercato Cagliari, non ci saranno arrivi dagli svincolati: le ultime sull’attacco rossoblù - Calciomercato Cagliari, non ci saranno arrivi dagli svincolati per sopprerire all’infortunio di Belotti: le ultime novità Nonostante il grave infortunio che ha messo fuori gioco Andrea Belotti, espert ... Come scrive cagliarinews24.com